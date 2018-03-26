Ümit Karan’ın korktuğu başına geldi! Acun Ilıcalı paylaştı!

Survivor'da dokunulmazlık oyunu galibiyeti sonrasında sembolün kendisine verileceğini düşünüp Acun Ilıcalı'nın yanına giden Ümit Karan herkesi kahkahalara boğdu. Acun'un sembolü Turabi'ye vermesinin ardından Ümit, "Bu anları gösterme" dese de Acun Instagram'dan paylaştı.

TV8’in sevilen programı Survivor’da dokunulmazlık oyunu sonrasında gülme krizi yaşandı. All star takımının dokunulmazlık oyununda kazanmasının ardından sembolün kendisine verileceği düşünen Ümit Karan yanılınca hem yarışmacılar hem de Acun Ilıcalı kahkahalara boğuldu.

“SAKIN BU ANLARI BİR YERDE PAYLAŞMA”

Ümit, Acun Ilıcalı’nın oyununa gelip dokunulmazlık sembolünün kendisine verileceğini düşündü. Ancak Acun Ilıcalı, sembolü Turabi’ye verince Ümit kalakaldı. Bunun üzerine Ümit, “Sakın bu anları bir yerde paylaşma.” dese de Acun Instagram’dan o anları anında paylaştı.