Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 87-79 Tofaş
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Anadolu Efes konuğu TOFAŞ'ı 87-79'luk skorla mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Anadolu Efes sahasında Tofaş’ı 87-79 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 15’inci galibiyetini elde ederken, konuk ekip Tofaş 5’inci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 30 sayıyla Anadolu Efes’ten Brock Motum oldu.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir, Duhan Köyiçi
ANADOLU EFES: McCollum 9, Motum 30, Doğuş 9, Dunston 11, Birkan 9, Berk, Weems 4, Stimac 6, Simon 9,
TOFAŞ: Morgan 19, Owens 17, Barış 2, Yiğit, Crocker 5, Mejia 19, Henry 11, Kadji 6, Muhsin Yaşar
1. PERİYOT: 18-19
DEVRE: 41-33
3. PERİYOT: 63-50
5 FAUL ALAN: Motum (Anadolu Efes)