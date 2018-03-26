Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 87-79 Tofaş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Anadolu Efes konuğu TOFAŞ'ı 87-79'luk skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Anadolu Efes sahasında Tofaş’ı 87-79 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 15’inci galibiyetini elde ederken, konuk ekip Tofaş 5’inci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 30 sayıyla Anadolu Efes’ten Brock Motum oldu. Ergin Ataman: Favorilerim CSKA Moskova ve Fenerbahçe Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman,Euroleague'de favorisinin CSKA Moskova ve Fenerbahçe Doğuş olduğunu söyledi. Ataman, futbolda ise Galatasaray'ın şampiyonluğa daha yakın olduğunu ifade etti. İlgili Haberi Oku

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir, Duhan Köyiçi

ANADOLU EFES: McCollum 9, Motum 30, Doğuş 9, Dunston 11, Birkan 9, Berk, Weems 4, Stimac 6, Simon 9,

TOFAŞ: Morgan 19, Owens 17, Barış 2, Yiğit, Crocker 5, Mejia 19, Henry 11, Kadji 6, Muhsin Yaşar

1. PERİYOT: 18-19

DEVRE: 41-33

3. PERİYOT: 63-50

5 FAUL ALAN: Motum (Anadolu Efes)