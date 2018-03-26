Survivor’da ‘şov yapıyorsun’ gerginliği! Batuhan ve Turabi birbirine girdi!

Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynanırken rakibine yenilen Merve suya düştü ve kısa süreli sakatlık yaşadı. Takım arkadaşları Merve'nin yanına giderken gönüllü takımında Batuhan'ın "Şov yapıyor" sözleri ortalığı karıştırdı.

Survivor’un son yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. All star ve gönüllülerin dokunulmazlık oyunun kazanmak için verdikleri mücadelesi sırasında gerginlikler de yaşandı. Oyunu kaybeden Merve Aydın’ın suya düşmesinin ardından çıkamaması üzerine gönüllüler takımından Batuhan’ın “Şov yapıyor, bir şey yok” demesine, başta Turabi olmak üzere all star takımı tepki gösterdi, iki takım arasında gerginlik yaşandı. Karşılık sert diyaloğa giren Turabi ve Batuhan’ı ayırmakta takım arkadaşları zorlanınca devreye Acun Ilıcalı girdi.

Batuhan'ın sözlerinie sinirlenen Turabi, Batuhan'ın üzerinde yürüdü. Turabi ve diğer yarışmacıların da olaya dahil olması ile olay uzadı. Acun Ilıcalı iki takımı da benchlere göndererek ortalığı sakinleştirdi.