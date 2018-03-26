Survivor’da elenme adayları kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonunda kimler eleme adayı çıktı belli oldu. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? Dokunulmazlık oyunu sonucu seçilen eleme adaylarından adaya veda edecek isim kim olacak merak ediliyor. İşte elenme adayları ve dokunulmazlık oyunun galibi...

TV8 ekranlarının fenomen programı Survivor’da dokunulmazlık oyunun oynandı. Birçok oyuncunu yarış sırasında sakatlandığı, birçok oyuncunun da oyunu nefes nefese tamamladığı zorlu mücadelede all star ve gönüllüler takımı tüm güçlerini sergiledi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf all star takımı oldu. Gönüllüler takımı ada konseyinde takım arkadaşlarını eleme adayı olarak çıkartmak zorunda kaldı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde takım arkadaşlarından birinin ismini yazmak zorunda kaldı. Oylama sonucunda 6 oy alan Anıl, Survivor'da 1. elenme adayı oldu. Survivor bireysel dokunulmazlık oyunun kazanan Cumali, Ramazan'ın ismini söyledi. Haftanın en iyi performansına sahip Birsen ise Yağmur’un ismini söyledi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Yeni bir havuz, yeni bir platform ama oyun eski bir oyun. Yarışmacılar ellerindeki süngerlerle rakibini suya düşürmeye çalışacak. İki takımında yarışmacı kaybetmek istemediğini çok iyi biliyorum.

Mustafa Kemal: Rugby'ye çok benziyor. Elimden geleni yapacağım.

Merve: Motivasyonumuz yüksek. Kazanmak istiyoruz, dokunulmazlık oyunun öneminin farkındayız.

Acun: Hakem ben olacağım. Hatalar yapabilirim. Bu yüzden hoşgörülü olmanızı istiyorum. Oyun 3 dakika sürer ve kazanan olmazsa o set berabere sayılacak.

İlk oyunu Mustafa Kemal, Murat'a karşı kazandı. Mustafa Kemal galibiyeti Haka Dansı ile kutladı.

Yarışmayı All Star takımı kazandı ve dokunulmazlığı elde ettiler.

All Star 10-7 Gönüllüler

Dokunulmazlık sembolü 3'te 3 yapan Turabi'ye verildi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUN

Alp Kırşan: Bireysel dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. Gördüğünüz düzenekte bir kaldıraç var. Bu düzenekte sembolleri en uzun süre dengede tutan kazanacak.

Haftanın en iyi performansına sahip olan Birsen, dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu. Birsen eleme adaylarından birini seçecek. Alp Kırşan, Birsen’e kolyesini teslim etti.

Bireysel dokunulmazlık oyununu Cumali kazandı. Cumali, ilk önce kazanacağını düşünmediğini yarışmada başarılı olamayanlar arttıkça umudunun arttığını dile getirdi. Alp Kırşan dokunulmazlık kolyesini Cumali'ye teslim etti.