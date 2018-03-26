Survivor Ramazan kimdir? Survivor Ramazan Kalyoncu kaç yaşında?

Survivor'da dokunulmaz oyunu sonrasında eleme adayları da belli oldu. Gönüllüler takımında elenme adaylarından olan Survivor Ramazan izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Ramazan kimdir? İşte İşte Survivor Ramazan Kalyoncu'nun hayatı...

Survivor 2018 ekranlardan rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Survivor’da son dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybetti ve ada konseyinde 3 isimi elenme adayı olarak belirledi. İsmi söylenen yarışmacılardan biri de Survivor Ramazan oldu. Peki daha önce de yarışma programların katılmış olan Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor Ramazan kaç yaşında? İşte Ramazan Kalyoncu’nun hayat hikayesi…

SURVİVOR RAMAZAN KİMDİR? RAMAZAN KALYONCU KAÇ YAŞINDA?

8 Nisan 1990'da Rize'de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi. 1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Daha sonrasında ekran önü için eğitimler alan Ramazan özel bir Tiyatro'da yer aldı ve kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey yarışmasında finale çıkan Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye'nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Sonrasında Göz6 programı ile beraber bir çok klip ve reklam filmlerinde bulundu.