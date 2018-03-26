Sahada kalbi durdu! 25 yaşındaki Bruno Boban hayatını kaybetti…

Hırvatistan'da oynanan 3.Lig maçında göğsüne top çarpan 25 yaşındaki genç oyuncu Bruno Boban hayatını kaybetti.

Hırvatistan 3. Ligi’nde oynanan maçta göğsüne top çarpması sonucu yere yığılan Marsonia takımının 25 yaşındaki oyuncusu Bruno Boban, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve sahada hayatını kaybetti. Takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunan genç futbolcuya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı ancak durumun kritik olduğu anlaşılınca sahaya ambulans girdi. Tam 40 dakika boyunca hayata döndürülmeye uğraşılan Bruno Boban, arkadaşlarının gözyaşları içerisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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