Real Madrid Juventus maçı için rekor!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleşen Real Madrid ve Juventus maçında seyirci rekoru kırılması bekleniyor. Satışa çıkarılan biletlerin tamamı 6 dakikada tükendi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız ekibi PSG’yi deviren İspanyol devi Real Madrid ile, İngiliz temsilcisi Tottenham’ı son maçta ecel terleri dökerek eleyen İtalyan devi Juventus, çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Dünyaca ünlü İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo’nun haberine göre, 3 Nisan’da Bernabeu’da oynanacak ilk maç için satışa çıkan 80 bin biletin tamamı bitti. Bu sabah saat 10’da satışa sunulan biletlerin sadece 6 dakika içerisinde bittiği açıklandı. Bu sayı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için satılan en fazla bilet rekoru olarak tarihe geçti.

81 bin kişilik statta yaklaşık 4 bin Juventus taraftarının da olması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi`nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Avrupa'nın dev eşleşmeleri bugün yapılacak kura çekimi ile belli oldu. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma Barcelona ile eşleşti. İlgili Haberi Oku