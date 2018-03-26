Raiola’dan Guardiola’ya ağır sözler: ‘O bir korkak, bir köpek’

İngiliz Daily Mirror'a konuşan ünlü oyuncu menajeri Mino Raiola, Manchester City Menajeri Pep Guardiola hakkında ağır sözler söyledi. Raiola: "Pep Guardiola fantastik bir teknik adam. Ancak kişilik olarak sıfır. O bir korkak, bir köpek" dedi.

Sansasyonel transferlerle gündeme gelen dünyaca ünlü oyuncu menajeri Mino Raiola, Daily Mirror’a gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Manchester City Menajeri Pep Guardiola hakkında konuşan Raiola, “Pep Guardiola fantastik bir teknik adam. Ancak kişilik olarak sıfır. O bir korkak, bir köpek” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Raiola, “Manchester City bu sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa, Guardiola’nın ne kadar iyi bir teknik adam olacağını konuşulacak. Bundan nefret ediyorum” diye konuştu ve ekledi: “Wembley’de Barcelona’nın Manchester United’ı 3-1 yendiği Şampiyonlar Ligi finalinde Guardiola’nın üstüne yürüdüm, ancak Milan Başkanı Adriano Galliani beni durdurdu.”

Juventus’tan 105 milyon Euro’ya Manchester United’a giden Pogba’nın Real Madrid’e 200 milyon Euro’ya transfer olabileceğini söyleyen Raiola; Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan ve Mario Balotelli gibi yıldız isimlerin menajerliğini yapıyor. Çin Futbol Federasyonu`ndan ilginç yasak! Çin Futbol Federasyonu aldığı bir kararla Çin Süper Ligi ve Çin milli takımlarında yer alan Çinli futbolcuların dövme yaptırmalarını yasakladı. İlgili Haberi Oku