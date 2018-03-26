Quaresma, Neto, Babel oynadı; Hollanda Portekiz’i ilk yarıda devirdi

Portekiz ile Hollanda'yı karşı karşıya getiren hazırlık maçında Portakallar ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Golleri; Depay (11), Babel (32) ve Van Dijk (45) kaydederken karşılaşmada Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma ve Ryan Babel ile Fenerbahçe'den Luis Neto görev yaptı.

Liglere verilen milli arada Portekiz ile Hollanda bir araya geldi. Portekiz’de Beşiktaş’ta forma giyen Ricardo Quaresma ve Fenerbahçe’de forma giyen Luis Neto; Hollanda’da ise Ryan Babel’in görev yaptığı karşılaşmayı Hollanda, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Portekiz, Joao Cancelo’nun 44 ve 61’de gördüğü sarı kartlarla oyundan atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı.

Portekiz’de Quaresma 11’de başlarken 55’te yerini Gelson Martins’e bıraktı. Luis Neto ise 46’da Rolando’nun yerine oyuna dahil oldu. Cristiano Ronaldo ise 68’de yerini Joao Moutinho’ya bıraktı. Hollanda’da Ryan Babel maça 11’de başlarken takımının ikinci golüne imza attı. Babel, 84’te yerini Steven Berghuis’e bıraktı. Hollanda maçı 11’de Memphis Depay, 32’de Ryan Babel ve 45’te Virgil van Dijk’in golleriyle 3-0 kazandı. Göztepe’nin başarılı kalecisi Beto ise karşılaşmayı yedek kulübesinde takip etti.

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