Mustafa Cengiz: ‘Beşiktaş veya Fenerbahçe şampiyon olursa alkışlarım’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Beşiktaş ya da Fenerbahçe şampiyon olursa alkışlar mısınız" sorusuna "Tabii ki tebrik ederim. Hak edeni alkışlarım, bunda bir beis görmem" diye cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemle ilgili Beyaz TV’ye açıklamalarda bulundu.

“Eşimi maça götürmüyorum…”

“Rüyamda çok hesap yapıyorum, onu oradan alıyorum ödüyorum ve hesabı tutturamıyorum. Uyanıyorum, bilgisayarın başına geçip hesap yapıyorum. Yorgunum. Kendimi idrak ettiğimden bu yana Galatasaraylıyım. Bir gün bile işe gitmedim başkan seçildiğimden beri. Yöneticilerimiz de aynı şekilde. Çok geç saatte eve gidiyorum. Kadınlarımız az çok ofsaytı öğrendi. Bizim hanım da aynı şekilde. Çok sıkı Galatasaraylıdır. Maça götürmüyorum, aşırı tepki vermesin diye”

“Albayrak ile aramızda espriler oluyor”

“En yakın dostlarım ezeli rakiplerimizin sıkı taraftarı. Espri içinde konuşuruz. Abdurrahim Albayrak ile aramızda espriler oluyor. Kendisi Rizeli, bürokrasiden insanlarla tanıştırıyor, herkes Rizeli. Ben Gaziantepliyim, ‘Gaziantepli yok mu’ diyorum”

“Şu futbolcu sahtekar” dediğimi yazdılar, bunu yapmasınlar”

Şampiyonluk yarışı dürüstçe geçsin, yalan haberler türetmesinler. “Derin Galatasaray’a karşıyım” diyorum, tam tersini yazıyorlar. Fenerbahçe derbisinde “Şu futbolcu sahtekar” dediğimi yazdılar, bunu yapmasınlar. Hak edilen, sakatlıksız, kitleleri memnun eden bir şampiyonluk olsun. Türkiye’de kavga istemiyoruz. Hak eden kazansın, hak edenin Galatasaray olmasını istiyor ve diliyorum.

“Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi alkışlarım”

“Beşiktaş ya da Fenerbahçe şampiyon olursa alkışlar mısınız” sorusuna Cengiz: “Tabii ki tebrik ederim. Hak edeni alkışlarım, bunda bir beis görmem.

“Biz şampiyon olmak istiyoruz”

“Türkiye zorlu aşamalardan geçiyor. Kendi kişisel çıkarlarımız için bölünmeyelim, ayrılaştırmayalım. Bu bir spor, yarışma, gösteri. Biz şampiyon olmak istiyoruz, hak ederek şampiyon olana da saygı gösteririz. Ben Galatasaray’ı Avrupa’nın ve dünyanın tepesine çıkarma hedefini realize ederim; 3 yılı alırsam”

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