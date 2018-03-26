Mircea Lucescu’dan mesaj: ‘Bu renkleri seven oyunculara ihtiyacım var’

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Karadağ maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Lucescu, Milli Takım'a yardımcı olacaksa, tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım. Benim için önemli olan, bütün oyuncuların Milli Takım'a gelmek istemesini sağlamak. Tekrar Milli Takım'da oynama isteklerini ortaya çıkarmak çok önemli" derken "akıllı oyunculara ihtiyacım var. İstekli, arzulu oyunculara ihtiyacım var. Ülkenin milli takımının renklerini seven oyunculara ihtiyacım var" diye konuştu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın yarın (27 Mart Salı) oynayacağı Karadağ maçı öncesi Teknik Direktör Mircea Lucescu bir basın toplantısı düzenledi. Yeniden yapılanma çalışması hakkında açıklamalarda bulunan Lucescu, tecrübeli oyuncuların yeniden Milli Takım’a gelmek istemelerini sağlamanın önemli olduğunu ifade etti.

Lucescu, “Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Çalışmak lazım. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. 10 tecrübeli, 1 genç ile oynamak kolay ama 5 genç ile bir şeyler yaratmak çabuk olmuyor. Burak, Caner gibi tecrübeli oyuncuları bırakmadım, almayacağım anlamına gelmez. 5-6 yıl beraber oynayabilecek bir takımı düşündüğüm için bu gençlere daha fazla şans verdim. Tabii ki tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Nerede oynarsa oynasın, Milli Takım’a yardımcı olacaksa, tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım. Benim için önemli olan, bütün oyuncuların Milli Takım’a gelmek istemesini sağlamak. Tekrar Milli Takım’da oynama isteklerini ortaya çıkarmak çok önemli” diye konuştu. Yusuf Yazıcı: `Türk futbolcuların değersizleştirilmemesini istiyorum` Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un başarılı genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, yabancı oyuncu sınırıyla ilgili soruya, “Türk futbolcuların değersizleştirilmemesini istiyorum” diyerek cevap verdi. İlgili Haberi Oku

‘Bu renkleri seven oyunculara ihtiyacım var’

Milli Takım’ı gerçekten isteyen oyuncuları aradığını söyleyen Lucescu, “Kulüp performansı çok ayrı bir şey. Kulüpte 8 ay boyunca kullanılan oyun sistemi var, kendi bölgelerinde ne yapacaklarını biliyorlar. Benim önümde 2 gün var. Analiz, maç hazırlıkları, oyun organizasyonu, ki rakibi incelemem de var, çok kısa dönem içinde aynı şeyleri tekrar etmem gerekiyor. Bu yüzden akıllı oyunculara ihtiyacım var. İstekli, arzulu oyunculara ihtiyacım var. Ülkenin milli takımının renklerini seven oyunculara ihtiyacım var. Bu oyuncuları aynı zamanda performansları için de eğitmem gerektiği anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

Zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Lucescu, “1 yıl içinde elimdeki oyuncu grubuyla iyi bir sonuç almam lazım. Bütün arzumla, isteğimle, yeterli zamanım olmasa da seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum. Kolay değil. Kulüplerin kendi seyircisi var ve Milli Takım tüm ülkeyi kapsıyor. Sabrımız olursa, çok iyi bir ekip olacağımıza eminim. Romanya’da, Dinamo Bükreş’te, Ukrayna’da, İtalya’da hep bunları yaptım. Yeni bir ekip kurmak için gerekenleri yaptım” ifadelerini kullandı. Ali Dürüst: `Hoca değiştirmek gündemde yok` Mircea Lucescu ile ilgili spekülasyonlara TFF Başkanvekili Ali Dürüst noktayı koydu İlgili Haberi Oku