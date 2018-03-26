Isco’nun sevgilisine ölüm tehdidi: ‘Günlerin sayılı’

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Isco'nun sevgilisi Sara Salamo, kendisini "Günlerin sayılı" sözleriyle tehdit eden şahsı Twitter'da ifşa etti ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Real Madrid forması giyen İspanyol yıldız Isco’nun sevgilisi Sara Salamo, Twitter üzerinden ölüm tehdidi aldı. Mankenlik ve oyunculuk yapan Salamo, kendisine “Günlerin sayılı” şeklinde bir mesaj gönderen kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Twitter’da şahsı ifşa eden Salamo’ya polis departmanının resmi Twitter hesabından cevap geldi. 26 yaşındaki İspanyol oyuncuyu tehdit eden şahsın paylaşımını bir süre sonra sildiği görülürken İspanyol basınında çıkan haberlerde Sara Salamo, Isco’nun son dönemde yaşadığı performans düşüklüğünün sebebi olarak gösteriliyordu. 25 yaşındaki İspanyol futbolcunun bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 6 gol ve 7 asisti bulunuyor.

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