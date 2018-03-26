Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün? İşte GS TS maç saati…

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray Trabzonspor maçı heyecanla beklenirken milli maçlar nedeniyle bu hafta karşılaşmaların oynanıp oynanmayacağını merak ediliyor. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi gün?

Süper Lig’te heyecan, milli maç arasının bu hafta sona ermesiyle, kaldığı yerden devam edecek. Haftanın en kritik maçında Galatasaray Trabzonspor karşı karşıya geliyor. 3 puan için sahaya çıkacak Trabzonspor’da 20 golü bulunan Burak Yılmaz’ın yanı sıra Yusuf Yazıcı ve Dame N’Doye da skor üretmede bordo-mavili takımının en büyük kozları olacak. Galatasaray ise zorlu rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk yarışındaki rakipleri ile arasındaki farkın kapanmasını önlemenin peşinde. Ligin iki güçlü takımının maçını kaçırmak istemeye taraftarlar Galatasaray Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki GS TS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar…

GALATASARAY TRABZONSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor maçı 1 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19:00’da başlayacak. Galatasaray Trabzon maçı Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak.

SON ÜÇ MAÇTA GÜLEN TARAF TRABZONSPOR OLDU

Ligde son 3 maçta sarı-kırmızılı takımı yenen bordo-mavililerde, Senegalli futbolcu Dame N’Doye sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı 3 maçta 3, Yusuf Yazıcı da 2 maçta 2 gol atmayı başardı.

Bugünkü idmandan kareler… pic.twitter.com/VgCONVKsDi — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 26 Mart 2018

SON YENİLGİ 764 GÜN ÖNCE

Trabzonspor, Galatasaray karşısında en son yenilgisini 21 Şubat 2016 tarihinde deplasmanda oynadığı karşılaşmada 2-1’lik sonuçla aldı. Bordo-mavililer, ligde 764 gündür rakibi karşısında yenilgi yüzü görmüyor.