Formula 1’de sezonun ilk yarışını Sebastian Vettel kazandı
Motor sporlarının zirve organizasyonu Formula 1’de sezon Avustralya Grand Prix’si ile başladı. Sezonun ilk yarışında kazanan Ferrari pilotu Sebastian Vettel oldu. Vettel, kariyerinin 48. birinciliğini elde etti. Vettel’in 5 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Mercedes pilotu Hamilton ikinci, liderin 6.3 saniye gerisindeki Ferrari pilotu Raikkonen ise üçüncü oldu.
Bu sonuçla 25 puan toplayan Vettel, pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Hamilton 18 puanla ikinci, Raikkonen de 15 puanla üçüncü sırada yer aldı. Sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix’si 8 Nisan’da yapılacak.
Avustralya Grand Prix’sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:
1. Sebastian Vettel (Ferrari)
2. Lewis Hamilton (Mercedes)
3. Kimi Raikkonen (Ferrari)
4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
5. Fernando Alonso (McLaren-Renault)
6. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
7. Nico Hulkenberg (Renault)
8. Valtteri Bottas (Mercedes)
9. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault)
10. Carlos Sainz (Renault)
PİLOTLAR KLASMANI
1. Sebastian Vettel (Almanya): 25 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 18
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 15
4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 12
5. Fernando Alonso (İspanya): 10
TAKIMLAR KLASMANI
1. Ferrari: 40 puan
2. Mercedes: 22
3. Red Bull: 20
4. McLaren: 12