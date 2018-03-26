Formula 1’de sezonun ilk yarışını Sebastian Vettel kazandı

Formula 1'de 2018 sezonu Avustralya Grand Prix'si ile başladı. Sezonun ilk yarışında gülen Ferrari pilotu Sebastian Vettel oldu. İkinciliği Mercedes pilotu son şampiyon Lewis Hamilton elde ederken podyumun son basamağında Ferrari'den Kimi Raikkonen yer aldı.

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