Fenerbahçe’nin kanayan yarası altyapı!

Fenerbahçe genç oyuncu ağırlıklı kadrosuyla Bolu’dan 6 gol yedikten sonra gözler altyapıya çevrildi. Yıllardır A takımda düzenli olarak oynayabilen bir futbolcu bile yetiştiremeyen Sarı-Lacivertliler’in altyapısındaki durum tam olarak içler acısı halde.

Habertürk Spor’dan Ahmet Selim Kul’un özel haberine göre; Fenerbahçe Altyapısı'nın ne kadar kötü halde olduğunu gösteren en önemli konu sigara konusu.Daha önce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampta sigara içerken sosyal medya paylaşımı yapan gençler büyük gündem yaratmıştı fakat durum altyapıda çok normal.

Sigara içme yaşının 15'e düştüğü Dereağzı'nda U-21 takımında sigara içmeyen oyuncu sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Konu nargile içmeye geldiğinde ise durum daha vahim bir hal alıyor.

TORPİL – KAYIRMA

Fenerbahçe Altyapısı'nda yıl 2017 olmasına rağmen hala torpil ve kayırma işleri son sürat devam ediyor.Özellikle U-17'den U-19'a ve U-19'dan U-21'e geçişte çok ciddi kayırma ve engellemeler dönerken bu yüzden birçok yetenekli futbolcunun önü kapanıyor, iyi seviyede olmayan futbolcular daha iyi seviyeye geliyor.Kadro seçimlerine dahil torpil ve kayırma etki ederken, menajerler de Samandıra'da cirit atıyor.

Bu dosya başlı başına bir inceleme alanı oluştururken bu durumu bilen küçük futbolcuları da negatif etkiliyor.

EĞİTİM ZAYIF, ÖZEL EĞİTİM YOK

Altyapıda oynayan futbolcuların aldığı temel futbol eğitimi ve minik futbolcuların hayat eğitimleri oldukça zayıf seviyede.Bu durum da futbolcuların düzende kaybolup gitmelerine engel olacak karakterler yetiştirilmesinin önüne geçiyor.Futbolcular Fenerbahçe Altyapısı'nda olmayı dahi kendileri için yeterli görürken A takıma yükselen gençler dahil hiçbiri özel çalışmalar yapmıyor.

Bu olgunluğun öğretilmediği futbolcular ne eksik yönlerini geliştiriyorlar ne de daha iyi olmak için çaba gösteriyorlar.

ÖMER FARUK ÖRNEĞİ

Eğitimin ve altyapı düzeninin ne kadar eksik olduğunu gösteren çok somut bir olay daha yeni yaşandı.Altyapının yeni öne çıkan ismi Ömer Faruk Beyaz yeteneğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Çok dikkat çeken bu yıldız şimdiden bozulmaya başladı.Üstüne çok fazla titrenen, amiyane tabirle şımartılmaya başlayan Ömer Faruk, maçlarda tek başına takımını kurtarmaya, sürekli şahsi oynamaya başladı. Bu da onu futbolun doğrularından uzaklaşmaya başladı.

Bunun gibi sayısız örnekler olan Fenerbahçe Altyapısı'nda oyuncu kariyeri yönetimi, eğitimi, psikolojik desteği de iyi seviyede olmadığı için böyle yetenekli oyuncular kaybolup gidiyor.

DEREAĞZI’NDA ESNEK KURALLAR

Fenerbahçe'nin altyapısının kalbi olan Dereağzı Tesisleri'nde son yıllarda kemer iyice gevşedi. Kurallar büyük ölçüde sürüyor gibi olsa da uygulanması konusunda çok ciddi handikap var.Mesela tesise dönüş saati eskiden çok ciddi bir konuydu. Fakat şimdi U-21 oyuncuları güvenlikleri ayarlamış durumda. Görevlileri bağlayan futbolcular gece tesise son giriş saatinden çok daha geç saatlerde dönebiliyor.Bunun gibi birçok kural esnerken Dereağzı'nda ciddi bir başıboşluk var.

4-5 sene öncesinde bile üst yaşlara gelen futbolcuların çoğu akşam antrenmanını yaptıktan sonra da tesiste konaklamaya devam ederdi. Fakat artık özellikle yaşları ilerlemiş futbolcular tesislerde vakit dahi geçirmiyor. Ailesi burada olmayan futbolcular bile arkadaşlarına kalmaya gidiyorlar. Kısacası Fenerbahçe'nin altyapısı bitik bir halde.

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