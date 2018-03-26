Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 ayrılık birden…

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Fırat Okul ile yollarını ayırırken, oyuncular Aerial Powers ve Lynetta Kizer'in sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetti.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Fırat Okul ile yollarını ayırırken, oyuncular Aerial Powers ve Lynetta Kizer’in sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetti.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

”Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü Fırat Okul ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda, Fırat Okul'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Fırat Okul'a bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın oyuncuları Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir. Aerial Powers ve Lynetta Kizer'a takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe`nin kanayan yarası altyapı! Fenerbahçe genç oyuncu ağırlıklı kadrosuyla Bolu'dan 6 gol yedikten sonra gözler altyapıya çevrildi. Yıllardır A takımda düzenli olarak oynayabilen bir futbolcu bile yetiştiremeyen Sarı-Lacivertliler'in altyapısındaki durum tam olarak içler acısı halde. İlgili Haberi Oku