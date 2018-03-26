Engin Baytar’a 6 maç men cezası

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Bölgesel Amatör Lig'de Karadeniz Ereğli Belediyespor'da forma giyen Engin Baytar'a "hakeme karşı sportmenliğe aykırı hareket" ve "ihraç sonrası hakeme sözlü hakaret" nedeniyle üçer maçtan toplam 6 maç men cezası verdi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de Karadeniz Ereğli Belediyespor’da forma giyen Engin Baytar’a 18 Mart’ta takımının 1074 Çankırı Spor’a konuk olduğu karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 6 maç ceza verildi. Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor’da da forma giyen tecrübeli futbolcuya “hakeme karşı sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle üç maç, “ihraç sonrası hakeme sözlü hakaret nedeniyle” de üç maç; toplamda da 6 maç ceza verdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“24-Engin BAYTAR (Kdz. Ereğli Bld. Spor Klb. Fut.) hakkında; 18.03.2018 tarihinde oynanan 1074 Çankırı Spor – Kdz. Ereğli Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasında hakeme sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeni ile 3 resmi müsabakadan men, ihraç sonrası hakeme sözle hakarette bulunması nedeni ile 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (19.03.2018 Tedbirli), 3 + 3 maç toplam 6 maç ceza verilmesine…”

Engin Baytar daha önce de 12 Ağustos 2012’de Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bir araya getiren Süper Kupa mücadelesinde maçın hakemi Cüneyt Çakır’a saldırmış ve 11 maç ceza almıştı.

Kulüp başkanı, futbolcularını maça kamyonet kasasında götürdü İzmit'in amatör spor kulüplerinden Bağçeşmespor'un başkanı Nedim Çil, futbolcularını müsabakalara kendisine ait kamyoneti ile taşıyor. Nedim Çil, ulaşım sorununa çözüm bulunmasını istedi. İlgili Haberi Oku