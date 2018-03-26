Cengiz Ünder’den itiraf: ‘İlk üç ay…’
Türkiye’nin Karadağ ile karşılaşacağı hazırlık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile birlikte katılan Cengiz Ünder, Roma günleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İtalya’nın Roma takımında forma giyen Cengiz, yurt dışında oynayan Türk futbolcuların iyi performanslar gösterdiğini ifade etti.
Cengiz Ünder, “Avrupa’da şu anda iyi giden bir performansımız var, benim olsun, Enes’in olsun, Cenk ağabeyin olsun, Çağlar’ın olsun. Şu an performansımız iyi gidiyor. İlerleyen zamanlarda bunu Milli Takım’a da yansıtırsak, gelecek daha iyi olacak” dedi.
‘ÜSTÜNE KOYARAK DEVAM ETMEYE ÇALIŞACAĞIM’
İtalyanca’yı anlamaya başladıktan sonra performansını arttırdığını ifade eden Cengiz, “Benim için aslında ilk 3 ay çok zor geçti. Adapte olamadım. Adapte olmaya başlayınca bunu sonuca da yansıttım. İtalyanca’yı biraz anlayınca performansım daha iyi olmaya başladı. İtalyanca öğrenince performansım da daha iyi oldu. Üstüne koyarak devam etmeye çalışacağım” diye konuştu.