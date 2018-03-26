Cengiz Ünder’den itiraf: ‘İlk üç ay…’

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile karşılaşacağı özel maç öncesinde Teknik Direktör Mircea Lucescu ile basın toplantısına katılan Cengiz Ünder Roma günleri hakkında konuştu. Cengiz, "Benim için aslında ilk 3 ay çok zor geçti" derken İtalyanca öğrenmeye başlamasının performansına da etki ettiğini belirtti.

Türkiye’nin Karadağ ile karşılaşacağı hazırlık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile birlikte katılan Cengiz Ünder, Roma günleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İtalya’nın Roma takımında forma giyen Cengiz, yurt dışında oynayan Türk futbolcuların iyi performanslar gösterdiğini ifade etti.

Cengiz Ünder, “Avrupa’da şu anda iyi giden bir performansımız var, benim olsun, Enes’in olsun, Cenk ağabeyin olsun, Çağlar’ın olsun. Şu an performansımız iyi gidiyor. İlerleyen zamanlarda bunu Milli Takım’a da yansıtırsak, gelecek daha iyi olacak” dedi.

‘ÜSTÜNE KOYARAK DEVAM ETMEYE ÇALIŞACAĞIM’

İtalyanca’yı anlamaya başladıktan sonra performansını arttırdığını ifade eden Cengiz, “Benim için aslında ilk 3 ay çok zor geçti. Adapte olamadım. Adapte olmaya başlayınca bunu sonuca da yansıttım. İtalyanca’yı biraz anlayınca performansım daha iyi olmaya başladı. İtalyanca öğrenince performansım da daha iyi oldu. Üstüne koyarak devam etmeye çalışacağım” diye konuştu. Mircea Lucescu`dan mesaj: `Bu renkleri seven oyunculara ihtiyacım var` Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Karadağ maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Lucescu, Milli Takım'a yardımcı olacaksa, tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım. Benim için önemli olan, bütün oyuncuların Milli Takım'a gelmek istemesini sağlamak. Tekrar Milli Takım'da oynama isteklerini ortaya çıkarmak çok önemli İlgili Haberi Oku