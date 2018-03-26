Cebelitarık, Letonya’yı tek golle yenerek tarihindeki ikinci galibiyetini aldı

2014 yılında kurulan Cebelitarık Milli Takımı, dün oynanan hazırlık karşılaşmasında Liam Walker'ın frikikten attığı golle Letonya'yı 1-0 mağlup etti. Bu gol aynı zamanda Cebelitarık'a tarihindeki ikinci galibiyeti getirdi.

Hazırlık maçında Letonya’yı 88. dakikada Liam Walker’ın attığı golle 1-0 mağlup eden Cebelitarık, tarihindeki ikinci galibiyeti aldı. Futbolcular ve taraftarlar golün ardından müthiş bir sevinç yaşadı. 2014 yılında UEFA’ya tam üyeliği kabul edilen ve bugüne kadar 25 maç yapan Cebelitarık Milli Takımı ilk galibiyetini de Haziran 2014’te 1-0 kazandığı Malta maçıyla almıştı.

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