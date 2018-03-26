Ali Dürüst: ‘Hoca değiştirmek gündemde yok’

Mircea Lucescu ile ilgili spekülasyonlara TFF Başkanvekili Ali Dürüst noktayı koydu

Milli Takımlar’dan Sorumlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, Mircea Lucescu ile ilgili iddialara nokta koydu.

Rumen teknik adamın ayrılacağı yönündeki dedikoduları sorduğumuz Dürüst, “Hocamız görevinin başındadır, sözleşmemiz devam ediyor. Tüm mesaisini, zamanını Milli Takım ve Milli Takım’ın yapılanması için harcıyor. Bizim TFF olarak böyle bir gündemimiz yok” diye konuştu.

“Bu takımda gelecek var mı?” sorusuna ise Dürüst, “Evet bu Milli Takım’da gelecek var, umut var. Hepsi değerli oyuncular. Bu gençlerin ihtiyacı olan şey birlikte zaman geçirmek ve maç oynamak. Eksikleri var ama genel hatlarıyla takımı beğendim. Zaman içinde takım bütün yeteneklerini sahaya yansıtacak. Daha tempolu daha organize olacaklar” cevabını verdi.

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