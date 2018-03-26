Ahmet Nur Çebi’den Talisca açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezona şampiyonluk parolasıyla başladıklarını ve amaçlarından sapma olmadığını belirterek, “Sezona nasıl başladıysak o şekilde devam ediyoruz. O süreç içinde muhakkak ki inişler ve çıkışlar olacaktır" dedi. Çebi ayrıca Talisca'nın Beşiktaş'ta kalmasını istediklerini de ifade etti.

Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve İş Kadınları Derneği (BEGİKAD) üyelerince Ankara'da 2. Net Working Buluşması etkinliği düzenlendi. Üyelerin ve Beşiktaş taraftarlarının birbirlerini tanımaları amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, “Kadınların daha egemen olduğu, sayısal anlamda yönetimde daha fazla oldukları, genel kurulda daha fazla oldukları ve ağırlıklı olarak da kadınlarımız işin içine alabileceğimiz bir iş yapmak istedik. Çok da başarılılar, buradan kendilerini tebrik ediyorum. Yarın orman haftası dolayısıyla bir alanı ağaçlandırmayı planlamışlar orada da olacağız. Bunlar hem Beşiktaş'a hem de Türk milletine katkı” ifadelerini kullandı.

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“Şampiyonluk hedefimizde bir sapma yok”

Sezona başlarken koydukları şampiyonluk hedeflerinden bir sapma olmadığını ifade eden Çebi, şu açıklamada bulundu: “Biz sezona başlarken bir amaç koyduk. ‘Beşiktaş bu sene de şampiyon olacak' dedik. Bu amaçtan sapmamız yok, herhangi bir tereddüdümüz yok. Nasıl sezona başladıysak o şekilde devam ediyoruz. O süreç içinde muhakkak ki inişler ve çıkışlar olacaktır. Biz yaşıyoruz, başka takımlar da yaşıyor. 18 haftayı en iyi şekilde değerlendiren hangi takım olursa o şampiyon olacak. Bizim istediğimiz tabii ki üçüncü bir Beşiktaş şampiyonluğu. Planımız da var, buradan bir geri sapmamız, değişikliğimiz yok.”

“Talisca'nın kalmasını istiyoruz”

Çebi, Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın geleceğinin sorulması üzerine, “Biz Talisca'nın bizimle birlikte yola devam etmesini istiyoruz. Bu bir istek ama sonuçlar nasıl gelişecek, zaman gösterecek” dedi. Hakem hataları tartışmaları konusunda Video Hakem uygulamasına doğru bir geçişin yaşanması gerektiğini ifade eden Çebi, en azından maçların seyrini değiştirecek kritik kararlarda bu uygulanmadan yararlanılması gerektiğini söyledi.

“Milli Takım'a uzun vadeli bir yatırım olarak bakmak lazım”

Çebi, A Milli Futbol takımının geleceğini değerlendirdiği konuşmasında, “Milli Takım'a uzun vadeli bir yatırım olarak bakmak lazım. Çok da genç futbolcularımız var. Onların sahiplenilerek eğitildiği bir milli takım Belki de bir iki yılımızı kaybederiz ama uzun vadeli bir milli takım düşünün. 20, 22 yaşlarındaki çocuklar, en az 7, 8 sene futbol oynadıklarını düşünün burada bir senelik kaybın hiçbir anlamı yok” şeklinde konuştu.

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