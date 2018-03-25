Yüzmede Milliler’den tarihi başarı!

11 ülkenin katılımıyla Avusturya'da gerçekleştirilen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadın ve erkek milli takımları genel toplamda 2'ncilik elde etti. Kadın Milli Takımı ise Multination Gençler Şampiyonu oldu.

Avusturya’nın Graz kentinde 24-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, Milli takım sporcuları 6 Altın, 3 Gümüş ve 7 Bronz madalya kazanarak bir ilke imza attı. 11 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda, Selen Özbilen, Defne Kurt, İmge Roza Erdemli, Gizem Güvenç, Melike Sertler, Elçin Türkmenoğlu, Ilgın İlter, Şevval Köseoğlu ve Aleyna Özkan’dan oluşan Kadın Milli Takımı, topladığı 186 puan ile Multination Gençler Şampiyonu oldu.

Milli sporcular, yüzme tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Multination Müsabakalarında ilk kez takım olarak Gençler kategorisinde 1’incilik kupasının sahibi oldu. Kadın ve erkek toplamında ise Yüzme Milli Takımı yine bir ilke imza atarak tarihinde ilk defa bu müsabakada genel toplamda 2’ncilik elde etti.

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANI YALÇIN: “BAKÜ’DE BAŞLAYAN ÇIKIŞIMIZ ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA ALINAN BAŞARILARLA DEVAM EDİYOR”

Yüzme sporunda yakalanan başarıların devam ettiğini ifade eden Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, “Bakü’de başlayan çıkışımız Uluslararası organizasyonlarda alınan başarılarla devam ediyor. Gençlerimiz, Türk gençliğinin yüzme sporundaki başarısını hergün daha ileriye götürüyor. Graz’da yapılan Multination Gençler Şampiyonası’nda elde edilen başarılan bunun göstergesidir. Bu müsabakalar sonucunda Milli Takım bizlere bu başarıların başlangıç olduğunu, daha büyük başarıların ise her geçen gün katlanarak devam edeceğini gösterdi” dedi. Saraybosna`da tatamiye Türkiye damgası Saraybosna'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Ay-Yıldızlı Judokalar toplamda; 4 altın ve 3 bronz madalya ile ülke sıralamasında birinciliği elde etti. İlgili Haberi Oku