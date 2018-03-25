Türkiye kazandı ama tat vermedi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ni yendi ama sahadaki futbol tat vermedi. 4-2-3-1’den vazgeçmeyen Mircea Lucescu’nun güçlü rakipler karşısında üretkenlik sıkıntısına nasıl bir çare bulacağı bilinmiyor. Yurtdışında oynayanlar sınıfı geçti ama diğerlerinin performansı da soru işareti

Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na vize alamayan, hazırlık maçlarıyla kadro revizyonunu oturtmaya çalışan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Antalya'daki özel maçta İrlanda Cumhuriyeti'ni Mehmet Topal'ın tek golüyle 1-0 yenerken tat vermedi. Tecrübeli oyuncularla takviyeli genç kadro, Ay-Yıldızlılar'ın geleneksel bir sistemi olmadığı için yine sıkıntı çekti. Bireysel olarak çok yetenekli oyunculara sahip olan Milliler'e, Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun nasıl bir futbol oynatacağı hâlâ belli değil.

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En iyisi Çağlar Söyüncü

Ay-Yıldızlıların, zayıf rakibi önünde 6'sı isabetli 12 şut bulurken, kalesinde isabetsiz 5 şut gördü. 4-2-3-1 dizilişini tercih eden Mircea Lucescu'nun takımı topla oynamada yüzde 58'le rakibine üstünlük sağladı. Ancak ciddi rakipler önünde takımın nasıl oynayacağı ve neler yapacağı tartışılıyor. Genç yeteneklerin bireysel performanslarının da takıma yetmeyeceği ortaya çıktı. Emre Mor ve Cengiz Ünder'siz oynayan takımda en göze batan isim, Bundesliga tecrübeli stoper Çağlar Söyüncü oldu.

Lucescu yarım saat bekleyemedi

İrlanda Cumhuriyeti maçının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun basın toplantısı yapmaması dikkat çekti. Geleneksel olarak medyanın karşısına ilk konuk hoca çıktı. O'Neill'ın yaklaşık 30 dakika süren toplantısını uzun bulup tepki gösteren Rumen çalıştırıcı, İrlanda maçını karma alanda gazetecilere değerlendirdi:

“Takım istediğimizi yaptı. Oyuna tamamen hâkimdik. İlk yarı biraz daha iyiydi. 9 şut atabildik. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle biraz kontrolü kaybettik ama iyiydi. Böyle devam etmek istiyoruz. Çok mutluyuz. Önümüzdeki maça bakacağız. Bu karşılaşmanın konfirmasyonu olarak gelecek maçta da aynısını yapmak istiyoruz.”