Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 79-78 Yeşilgiresun Bld.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren maçta Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor'u 79-78'lik skorla mağlup etti ve kritik bir galibiyet aldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Gaziantep Basketbol sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u büyük bir çekişmeye sahne olan maçta 79-78 mağlup etti. Konuk ekipte Kenneth 24 sayıyla maçın en skorer ismi olsa da onun çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi. Ev sahibinde ise Sean Armand 21 sayı kaydetti. Gaziantep kümede kalma adına önemli bir galibiyet elde ederken 6. galibiyetini alarak 15. sırada kaldı. Düşme hattının bir sıra üzerinde 14. sırada yer alan Yeşilgiresun Belediyespor’un ise 7 galibiyeti bulunuyor. Ligi 15. ve 16. sırada tamamlayan takımlar bir alt lige düşecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe Doğuş 79-69 Eskişehir Basket Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Doğuş, konuğu Eskişehir Basket'i 79-69'luk skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi maç boyunca rakibini 22 top kaybına zorladı. İlgili Haberi Oku

Salon: Şahinbey Karataş

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Mehmet Karabilecen

Gaziantep Basketbol: Sean Armand 21, Carter JR 13, Orhan Haciyeva 14, Miller 11, Balazic 2, Freimanis 6, Can Uğur 3, Erol Can Çinko 5, Murphy 4

Yeşilgiresun Belediyespor: James 19, Kenneth 24, Buford 17, Enes Berkay, Dusan Cantekin 2, Dragicevic 4, Williams 4, Jefferson 8

1. Periyot: 20-21 (Yeşilgiresun Belediyespor)

Devre: 43-35 (Gaziantep Basketbol)

3. Periyot: 61-55 (Gaziantep Basketbol)

5 faulle çıkanlar: Dragicevic, Jefferson (Yeşilgiresun Belediyespor), Erol Can Çinko (Gaziantep Basketbol)