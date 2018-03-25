Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe Doğuş 79-69 Eskişehir Basket

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Doğuş, konuğu Eskişehir Basket'i 79-69'luk skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi maç boyunca rakibini 22 top kaybına zorladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Eskişehir Basket’i konuk etti. Sarı-lacivertliler parkeden 79-69’luk galibiyetle ayrıldı ve 19. kez kazanarak ligde liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise bu sezonki 12. yenilgisini aldı ve play-off potasının bir sıra altına gerileyerek yine 12 mağlubiyetli Galatasaray Odeabank’ın ardından averaj farkıyla 9. sırada yer aldı.

Karşılaşmada Melih Mahmutoğlu 16 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Eskişehir’de ise Viacheslav Kravtsov, 27 sayıyla maçta en çok sayı kaydeden oyuncu oldu. Fenerbahçe maç boyunca rakibine 22 top kaybı yaptırırken rakibini savunmasıyla durdurdu. Es Es’te Buğrahan Tuncer 10 asiste imza atsa da 8 top kaybı yaptı. Galatasaray Odeabank Trabzonspor 84-78 Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 84-78'lik skorla mağlup etti. İlgili Haberi Oku