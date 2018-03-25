Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka 76-61 Sakarya BŞB

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta mücadelesinde Darüşşafaka, konuğu Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 76-61 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22’nci haftasında Darüşşafaka, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 76-61 mağlup etti. Bu sonucun ardından Darüşşafaka 14’üncü galibiyetini ele ederken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor 9’uncu mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla Darüşşafaka’dan JaJuan Johnson oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe Doğuş 79-69 Eskişehir Basket Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Doğuş, konuğu Eskişehir Basket'i 79-69'luk skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi maç boyunca rakibini 22 top kaybına zorladı. İlgili Haberi Oku

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Erşan Kartal, Semih Vural, Mehmet Şahin

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 11, Johnson 17,Eric 15, Muhammed Baygül, Sant-Roos 2, Cummings 4, Kidd 5, Kartal Özmızrak 6, Furkan Aldemir 10, Doğuş Özdemiroğlu 6, Emircan Koşut

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Can Korkmaz 15, Lopez 10, Doğukan Şanlı 4, Boothe 4, Fall 5, Harris 2, Jankovic 7, Jones 10, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı 2, Agah Abdussamed Kızılkaya, Mustafa Kırcalı 2

1. PERİYOT: 20-11

DEVRE: 44-29

3. PERİYOT: 59-43 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 79-78 Yeşilgiresun Bld. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren maçta Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor'u 79-78'lik skorla mağlup etti ve kritik bir galibiyet aldı. İlgili Haberi Oku