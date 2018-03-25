Survivor’da kavga sonrası ilk adım! Turabi ile Adem arasında gerginlik sona erdi!

Survivor'da geçtiğimiz bölümlerde ettikleri kavga ile gündeme gelen Turabi ile Adem yaşanan olaylar sonrasında ilk kez yüzleşti. Karşılıklı olarak özeleştiri yapan iki isim arasında buzlar erdi.

Geçtiğimiz bölümlerde Survivor Yunanistan takımı ile yapılan yarış sonrasında büyük bir kavga yaşayan all star takımının favori iki ismi, Turabi ve Adem aralarındaki gerginliği sonlandırmak için ilk kez yüzleşti. Karşılıklı adımların atıldığı konuşmada, sahilde yalnız oturan Adem’in yanına giden Turabi aralarındaki gerginliğin devam etmesini istemediği söyleyerek “Herkese el sıkarken seni es geçmek hoşuma gitmiyor.” barışma sinyalleri verdi.

TURABİ ADIM ATTI ADEM İLE BARIŞTI

Turabi: Kavgayı uzatmak istemedim. Kavgacı bir çocuk değil. En güzeli dedim bu ateşkesi ben başlatayım. İkimiz de sinirliydik. O açken yaptığımız şeyin önemi yok. Sen güzel adamsın rakiple uğraşmak varken senle uğraşmak istemiyorum. Herkesin elini sıkarken seni es geçmek istemiyorum.

Adem: Kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz. Ben herkese karşı titizim sen sert bir adamsın hemen yükseliyorsun. Ben seni uyardım ama sen yükseldiğimi sandın. Sahilde otururken Turabi geldi selam verdi. Güzel bir davranış sergiledi. Bu davranışı beklemezdim. Olayı atlattık ama yaşananları unutmadık. İleride daha kötü sıkıntılar yaşamamak için tecrübe oldu. İçimde nefret yok.