Survivor’da gerginlik! Turabi, Mustafa Kemal’e meydan okudu!

Survivor'da 9-9 berabere gelen ve son oyunu alan tarafın kazanacağı yarışta Mustafa Kemal galip geldi ve gönüllüler ödülün sahibi oldu. Kazandığı zafer sonrasında sevinç gösterisi yapan Mustafa Kemal'e, all star yarışmacısı Turabi meydan okudu.

Survivor’da ödül oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Baraka ödülünü kazanmak isteyen all star ve gönüllüler, mücadeleyi son ana kadar devam ettirerek 9-9 beraberliği geldiler. Kazanan takımın en iyilerin yarışı sonrası belli olacağı oyunda, all star adına Sema ile Turabi yarışırken, gönüllüler için Birsen ile Mustafa Kemal yarıştı. Oynanan ada oyununu kazanan takımı kamera kayıtları belirlendiği heyecanlı anlarda, kazanan tarafın gönüllüler olmasının ardından büyük sevinç yaşadılar. Mustafa Kemal’in bu sırada yaptığı sevinç gösterisi, yarışı kaybeden Turabi’yi kızdırdı. Ada oyununu bayrak yarışında kaybeden Turabi, Mustafa Kemal ile ilgili seramonide sert sözler söyledi.

TURABİ’DEN MUSTAFA KEMAL’E SERT TEPKİ: AYAĞIMIN ALTINDA EZİLECEKSİN!

Turabi: Takım arkadaşlarım beni en iyilere seçti. Karşı takım çok hızlıydı. Mustafa Kemal’e yaptığı sevinçten dolayı kızmadım. Mustafa Kemal önce sevinç yapıyor sonra kusura bakma diyor. Senin için planlarım var yat kalk dua et Turabi beni yenmesin diye. Mustafa Kemal uyuyan devi uyandırdı. Ayağımın altında ezileceksin!