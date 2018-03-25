Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

Survivor'da all star ve gönüllüler takımı konforlu ada ve mor oda için ödül oyunu oynadı. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Başladığı günden itibaren TV8 ekranlarında fırtına gibi esen Survivor’da iki ödül oyunu için all star ve gönüllüler takımı kıyasıya yarıştı. İlk ödül oyununda baraka ve konforlu yatağa sahip olan adayı alman için mücadele eden takımların mücadelesi son ana kadar devam etti. Oyunun kazanını bayrak yarışı belirledi. Diğer oyunda ise 3 adet kumpir ve mor oda ödülü için yarışan takımlar yine son ana kadar mücadeleyi bırakmadı. İşte Survivor son bölümü kaçıranlar için 25 Mart günü yayınlanan Survivor özeti…

SURVİVOR 1. ÖDÜL OYUNU; BARAKA VE SÜT – KRUVANSAN

Alp Kırşan: Bugün kazanan takım barakalı adada kalacak.Bugün ödülünüz süt ve peynirli kruvasan. Parkurun başında aştıktan sonra engelleri aşacaksınız ve puzzleları yapacaksınız ardından havuzlar ve atışlar var.

All Star: 9 Gönüllüler: 10

Kıran kırana süren yarışmayı Gönüllüler saniye farkı ile kazandı. Oynanan ada oyununu kazanan takımı kamera kayıtları belirledi… Turabi kazanamayınca şok oldu. Mustafa Kemal ise oyunun yıldızı oldu.

SURVİVOR 2. ÖDÜL OYUNU; MOR ODA – ÜÇ ADET KUMPİR

Acun Ilıcalı: Ödülde bir değişiklik var. Kazanan takımı nefis bir kumpir bekliyor. Tam üç tane veriyorum.

All Star: 10 Gönüllüler: 8

Gönüllüler geriden gelip All Star'ın sayı almasına engel olmuştu ancak son sayıda Yağmur, iddialı yarışmacı Sema'ya yenik düştü. Ödül All Star'ın oldu. Yağmur gözyaşlarına boğuldu.