Selçuk İnan kadrodan çıkarıldı

Selçuk İnan, Türkiye'nin Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray’da forma giyen Selçuk İnan, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Karadağ ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Selçuk İnan’ın aday kadrodan çıkarıldığını resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

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İşte TFF’den yapılan o açıklama:

“Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızda Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-Yıldızlıların dün akşam yaptığı antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk’un Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği öngörüldüğünden, futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.

A Milli oyuncu, bugün Antalya’dan İstanbul’a dönecek.”