Selçuk İnan kadrodan çıkarıldı
Selçuk İnan, Türkiye'nin Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı.
Galatasaray’da forma giyen Selçuk İnan, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Karadağ ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Selçuk İnan’ın aday kadrodan çıkarıldığını resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu.
İşte TFF’den yapılan o açıklama:
“Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızda Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Ay-Yıldızlıların dün akşam yaptığı antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk’un Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği öngörüldüğünden, futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.
A Milli oyuncu, bugün Antalya’dan İstanbul’a dönecek.”
Son güncelleme: 12:02 | 25.03.2018