Portekiz’de Quaresma fırtınası!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Portekiz’in Mısır’ı 2-1 yendiği maçta 2. yarı oyuna girip 2 asist yaparak bütün dikkatleri üzerine çekti.

Ricardo Quaresma, Portekiz'de performansı ile bir kez daha alkışlandı. Beşiktaşlı yıldız, ülkesinin Mısır ile yaptığı hazırlık maçına damga vurdu. Salah 56'da Mısır'ı 1-0 öne geçirdikten sonra 61'de oyuna giren Quaresma, 90+2 ve 90+4. dakikada Ronaldo'nun iki kafa golünün asistini yaptı. Beşiktaşlı futbolcu, “Takımıma yardım etmeye çalıştım ve bunu başardığım için mutluyum” dedi.

Ronaldo 2 dakikada 2 golle Mısır`ı yıkıp geçti Portekiz ve Mısır'ın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Cristiano Ronaldo uzatma dakikalarında attığı 2 golle maçı aldı ve inanılması güç bir olaya imza attı. İlgili Haberi Oku

Bu arada Quaresma, oyuna sonradan girdiği maçlarda genelde pozitif etki ediyor. Portekizli oyuncu, son 5 sezonda Porto, Beşiktaş ve Portekiz'de yedek kulübesinden geldiği 13 maçta, 3 gol 12 asistlik katkıda bulundu.