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Pınar Karşıyaka’nın yükselişi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka, bu sezon haftalarca düşme korkusu yaşadığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de üst üste 2 rakibini yenmeyi başardı. 
12:4825 Mart 2018
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Pınar Karşıyaka’nın yükselişi

Eskişehir Basket galibiyetinin ardından Demir İnşaat Büyükçekmece’yi normal süresi 90-90 biten karşılaşmada 103-98 mağlup eden Pınar Karşıyaka, 8 galibiyete ulaşarak rahat bir nefes alırken gözünü üst sıralara çevirdi. Yeşil-kırmızılı yönetim, takımı lig maratonu ve Avrupa’daki UCAM Murcia eşleşmesine daha iyi motive etmek için Eskişehir ve Büyükçekmece galibiyetlerine özel prim dağıtacak.

Allen ve Egemen’in iyileştiği Karşıyaka’da ayak bileğindeki sorun nedeniyle Büyükçekmece önünde forma giyemeyen Waters, salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Murcia’yla oynanacak ilk maçta parkede olacak.

Etiketler
Pınar Karşıyaka
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