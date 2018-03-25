Maç değil kaos! Bıçaklı kavga… 100 gözaltı…Yüze uçan tekme…

Arjantin İkinci Ligi'nde Los Andes ile Brown De Adrogue arasında oynanan karşılaşma adeta bir kaosa dönüştü. Karşılaşmanın henüz 15. dakikasında taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle mücadele durdu. 100 taraftar gözaltına alındı. Daha sonra bir pozisyonda rakibini suratına uçan tekme atan futbolcu kırmızı kart gördü.

SKOR DIŞ HABER – Arjantin’de oynanan bir karşılaşmada hem saha içi hem de saha dışı şiddet aynı anda yaşandı. Yarım saatte tam bir kaosa dönen maçta 100 taraftar gözaltına alınırken, bir de kırmızı kart çıktı. Taraftarların rakip tribünlere şişe fırlatması sonrası polisin müdahale ettiği karşılaşmada, rakibini suratına adeta uçan tekme atan bir futbolcu, maçı tamamlayamadı.

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Arjantin İkinci Ligi’nde Los Andes ile Brown De Adrogue karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz 15. dakikasında holigan taraftar grubu Bravas, rakip tribünlere şişe fırlatmaya başladı. Küçük izleyicilerin de bulunduğu bölüme gelen şişeler, hakemi anons yapmaya itti. Ancak olay sonlanmadı. Tribünlerde başlayan kavgalar gerilimi tırmandırdı. Kavgalarda kesici aletler kullanılması maçı izlemeye gelen ailelerin korkusunu bir kat daha arttırdı.

Çocuklarını korumak isteyen ailelerin yaşadıkları korkuya polis müdahalesi son verdi. Olaylara karışan 100 taraftar gözaltına alındı.Polisin plastik mermi kullanarak yatıştırdığı kavganın ardından karşılaşma, tribünlerin bir kısmının boşaltılması sonrasında devam etti.

Saha dışı şiddetin polis zoruyla dinmesinin ardından yeşil sahaya dönüldü. Ancak 30. dakikada yaşanan bir pozisyon, bu kez de saha içi şiddeti gözler önüne serdi. Los Andes’in kullandığı bir kornerde ceza yayını üzerinde topa hareketlenen Gustava Turraca, rakibini müdahalesi sonrası neye uğradığını şaşırdı. Minadevino’nun ayağını rakibinin boynuna ve yüzüne gelecek şekilde kaldırması ile suratına tekme yiyen Turraca, bir anda yerde kaldı.

Korkunç faul sonrası sağlık görevlilerini anında oyuna çağıran hakem, Minadevino’ya da sarı kart gösterdi. Maç sonrası paylaşılan Turraca’nın son halinin fotoğrafı, yapılan faulün şiddetini gösterdi.

İlk yarım saati tam bir kaos olarak geçilen karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kazanmayı başardı.