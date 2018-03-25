Galatasaray’ın Japon futbolcusu Nagatomo isyan etti!

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Nagatomo, Japonya Milli Takımı'na yapılan eleştirilere yanıt verdi. Nagatomo, yapılan eleştirilere kulak vermeleri gerektiğini söyledi.

SKOR DIŞ HABER – Japonya Milli Takımı’nın Mali ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Japon medyası, sert eleştirilerde bulundu. Mali’yi bile yenemeyen Japonya’nın Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’ndaki performansının yetersiz kalacağı şeklindeki eleştirilere yanıt veren Yuto Nagatomo, 2010 Dünya Kupası’nda da benzer süreçleri yaşadıklarını söyledi. Resmi Twitter hesabından eleştirilere yanıt veren Nagatomo “2010 Dünya Kupası öncesinde de benzer eleştiriler almıştık. Daha sonra bir anda kahramana dönüştük. Herkes bizi övmeye başladı. Bu tip uyarılar bir fırsattır. Yalnızca ilk adımı atacak cesarete sahip olan ve fırsatı yakalayanlara…” yazdı.

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Japonya, Rusya’da gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası’nda H Grubu’nda Polonya, Senegal ve Kolombiya ile mücadele edecek.