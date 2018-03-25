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Galatasaray U19 takımının maçında koreografi

Galatasaray ve Trabzonspor'un U19 takımlarının Florya'da yaptığı maç öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar maça akın etti. Maç öncesi koreografiye imza atan taraftarlar, yaktıkları meşalelerle güzel bir atmosfer oluşturdu.
15:2025 Mart 2018
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Galatasaray U19 takımının Trabzonspor U19 takımı ile oynadığı maça sarı kırmızılı taraftarlar akın etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan maç öncesi koreografi yapan taraftarlar, başlama düdüğüyle birlikte yaktıkları meşalelerle muhteşem bir atmosfer oluşturmayı başardı.

‘Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan karakteriniz’ yazılı bir pankartın yer aldığı tribünde “Her hafta sonu aynı sahneler” anlamına gelen “Identical scenes every weekend” ifadelerini de yazdı.

İşte o görüntüler;

Etiketler
galatasaray u19 Trabzonspor U19
Son güncelleme: 15:29 | 25.03.2018
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