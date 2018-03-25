Fenerbahçe’nin yıldız ismi Martin Skrtel ölümden döndü!

Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Martin Skrtel, Slovakya'nın Tayland ile oynadığı hazırlık maçında yakın mesafeden yüzüne top gelmesiyle kısa süreli baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna dönen tecrübeli futbolcunun baygınlık geçirdiği sırada dilinin dönüp nefes yolunu tıkadığı öğrenildi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Skrtel, Slovakya'nın 3-2 kazandığı maçın ardından kupa töreninde kupayı kaldırdı.

Royal Cup maçında Slovakya Tayland’ı 3-2 mağlup ederken Fenerbahçe’nin deneyimli savunmacısı Martin Skrtel adeta ölümden döndü. İlk yarıda yakın mesafeden suratına sert biçimde top gelmesiyle yerde kalan Skrtel için derhal sağlık ekibi oyun alanına dahil oldu.

Karşılaşma müdahalenin ardından kaldığı yerden devam etti. Daha sonra yapılan açıklamada Fenerbahçeli futbolcunun dilinin nefes yolunu bir süreliğine tıkaması nedeniyle, bir süre nefessiz kaldığı belirtildi.

Kupayı kaldıran isimdi

Martin Skrtel yapılan müdahalenin ardından kendine geldi ve oyuna devam edebildi. Slovakya Milli Takımı kaptanı ikinci yarı oyundan çıkarken, maçın ardından kupayı kaldıran isim oldu.

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