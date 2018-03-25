Everton efsanesi Duncan Ferguson’dan Cenk Tosun açıklaması

Everton'ın efsane futbolcusu ve antrenörü Duncan Ferguson, Cenk Tosun'un yükselen performansı hakkında değerlendirmelerde bulunurken başarılı golcünün çok çalışmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’ın efsanesi Duncan Ferguson, milli yıldız Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu.

Ligde oynadığı son 3 maçta attığı gollerle adından söz ettirmeyi başaran ve ilk 11’de şansı bulmaya başlayan golcü futbolcunun performansını değerlendiren Ferguson, Tosun’un çok çalışması gerektiğini dile getirdi.

Sky Sports’a konuşan Ferguson, “Sahaya çok iyi yerleşiyor. Premier Lig’e uyum sağlaması biraz zaman aldı ancak şu an gayet iyi durumda” ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Ferguson, “Şu anda birkaç gol attığını açıkça görüyoruz. Umarım bu devam eder. Bu istekle devam edip çalışmalarını sürdürürse başarılı olabilir. Sanırım bizim için çok fazla gol atabilir” dedi.

Daha önce yaptığı açıklamada Ferguson ile yaptığı ekstra çalışmaların faydasını gördüğünü söyleyen Cenk Tosun, “Antrenmanlardan sonra Duncan Ferguson ile oyunum üzerine çalışıyorum. Ferguson bir Everton efsanesi ve bana çok yardımcı oluyor. Fiziğim ve şutum üzerine çalışıyor. Bu sayede sahada daha iyi hale geliyorum. Fiziksel olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Premier Lig ve İngiltere’ye uyum sağladım. Dolayısıyla sahada da kendimi daha iyi hissediyorum.” şeklinde konuşmuştu.

İngiltere Premier Lig’de oynadığı 7 maçta 4 gol atan Cenk Tosun, son 3 lig maçında 4 gol atma başarısı gösterdi.

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