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Efeler Ligi’nde finalin adı belli oldu!

Efeler Ligi'nde yarı final serisi ikinci maçında Halkbank, konuğu İstanbul BBSK'yı 3-1'le geçti ve üç maçlık seride durumu 2-0'a getirerek adını finale yazdırdı. Halkbank finalde Arkasspor ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
21:5625 Mart 2018
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Efeler Ligi’nde finalin adı belli oldu!

Efeler Ligi Play-off Yarı Final Etabı ikinci maçında, İstanbul BBSK’yı 20-25, 25-20, 25-23 ve 25-19’lik setlerle 3-1 mağlup eden ev sahibi Halkbank kazandı. Bu sonucun ardından rakibi karşısında seride 2-0 üstünlük sağlayan Halkbank, Efeler Ligi’nde Play-off Final Etabı’na yükseldi.

Halkbank’ın; Efeler Ligi Play-off Final Etabı’ndaki rakibi ise; Galatasaray HDI Sigorta’yı elemeyi başaran Arkas Spor oldu.

Günün Play-off 5/8.lik (Klasman) Etabı ikinci maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Ziraat Bankası – Afyon Bld. Yüntaş: 3-0

Fenerbahçe – Maliye Piyango: 0-3 25 Mart 2018 Vestel Venus Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-0 Fenerbahçe Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Vitra, Fenerbahçe'yi konuk etti. Derbide rakibine set vermeyen Eczacıbaşı, seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükseldi. İlgili Haberi Oku

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil

Halkbank: Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu (Hasan Yeşilbudak, Chernokozhev, Alperay Demirciler, Lucas Loh)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin, Görkem Sertel, Erdem Sonat)

Setler: 20-25, 25-20, 25-23, 25-19

Süre: 112 dakika (28, 25, 33, 26)

Etiketler
ARKAS Spor Kulübü arkasspor efeler ligi halkbank İstanbul BBSK voleybol Voleybol Efeler Ligi
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