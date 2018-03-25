Efeler Ligi’nde finalin adı belli oldu!
Efeler Ligi Play-off Yarı Final Etabı ikinci maçında, İstanbul BBSK’yı 20-25, 25-20, 25-23 ve 25-19’lik setlerle 3-1 mağlup eden ev sahibi Halkbank kazandı. Bu sonucun ardından rakibi karşısında seride 2-0 üstünlük sağlayan Halkbank, Efeler Ligi’nde Play-off Final Etabı’na yükseldi.
Halkbank’ın; Efeler Ligi Play-off Final Etabı’ndaki rakibi ise; Galatasaray HDI Sigorta’yı elemeyi başaran Arkas Spor oldu.
Günün Play-off 5/8.lik (Klasman) Etabı ikinci maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Ziraat Bankası – Afyon Bld. Yüntaş: 3-0
Fenerbahçe – Maliye Piyango: 0-3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil
Halkbank: Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu (Hasan Yeşilbudak, Chernokozhev, Alperay Demirciler, Lucas Loh)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin, Görkem Sertel, Erdem Sonat)
Setler: 20-25, 25-20, 25-23, 25-19
Süre: 112 dakika (28, 25, 33, 26)