Efeler Ligi’nde finalin adı belli oldu!

Efeler Ligi'nde yarı final serisi ikinci maçında Halkbank, konuğu İstanbul BBSK'yı 3-1'le geçti ve üç maçlık seride durumu 2-0'a getirerek adını finale yazdırdı. Halkbank finalde Arkasspor ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

0