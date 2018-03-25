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Çin Futbol Federasyonu’ndan ilginç yasak!

Çin Futbol Federasyonu aldığı bir kararla Çin Süper Ligi ve Çin milli takımlarında yer alan Çinli futbolcuların dövme yaptırmalarını yasakladı.
22:2725 Mart 2018
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Çin Futbol Federasyonu’ndan ilginç yasak!

Çin Futbol Federasyonu ilginç bir kararla gündeme oturdu. Ünlü İspanyol gazetesi AS’ın haberine göre federasyondan yapılan açıklama ile futbolculara dövme yaptırma yasağı getirildiği. Federasyonun aldığı karar, Çin Süper Ligi ve Çin milli takımlarında yer alan Çinli futbolcular için geçerli olacak.

Çin U19 Milli Takım Teknik Direktörü Jia Xiuquan, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada ”Renkli saçlar veya dövmeleri sevmiyorum. Bizim takımda oynamak isteyen oyuncu dövmesini silip, saç rengini normale döndürmelidir” sözlerini kullanmıştı.

Galler ile Çin’i bir araya getiren hazırlık maçında da Çinli futbolcuların dövmelerini ten rengi bantlarla kapatmaları dikkat çekmişti.

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Etiketler
çin futbol federasyonu Jia Xiuquan
Son güncelleme: 22:39 | 25.03.2018
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