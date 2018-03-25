Bursaspor’dan Aziz Yıldırım flaş cevap!

Aziz Yıldırım'ın "Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynandı. Derken yine FETÖ, yine futbola yapılan müdahaleler ve Bursaspor şampiyon yapıldı" sözleri üzerine Bursaspor resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Türkiye Futbol Vafkı’nın yayın organı Stadyum dergisine verdiği röportajda kullandığı ifadelere Bursaspor’dan cevap geldi. Yıldırım’ın, “Denizli’den sonra tekrar bir ağırlık koyduk ve takım yine şampiyon olmaya başladı. Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynandı. Derken yine FETÖ, yine futbola yapılan müdahaleler ve Bursaspor şampiyon yapıldı” sözlerine yeşil-beyazlı kulüp resmi internet sitesi üzerinden sert bir yanıt verdi.

İşte o açıklama:

“2010 yılında kazandığımız ve futbol kamuoyunun vicdanıyla zihnindeki yerini ‘tertemiz’ vurgusu ile alan şampiyonluğumuz, söz konusu şahsın seçim malzemesi seviyesine indiremeyeceği kadar yüce ve yüksek olduğu gibi, Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğunun artık yaka silktiği ve her ağzını açtığında hedef gözetmeksizin kin nefret ve düşmanlık saçan bu şahsiyetin diline yakışmayacak kadar da değerlidir.

Türk futbol kamoyunun iki şampiyon camiasını birbirine düşürmekten başka hiç bir gayesi olmayan bu akıl dışı ithamlara zerre kadar itibar göstermediğimizin bilinmesini istiyor, bununla birlikte hamurunda sadece hak, hukuk, alın teri ve emek olan o tarihi başarımıza uzanan zehirli dile TFF ve hukuk çerçevesinde hak ettiği cevabın verilmesi hususunda gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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