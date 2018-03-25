Aziz Yıldırım: ‘FETÖ, müdahaleler ve Bursaspor şampiyon yapıldı’

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, verdiği bir röportajda tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Yıldırım, "Denizli'den sonra tekrar bir ağırlık koyduk ve takım yine şampiyon olmaya başladı. Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynandı. Derken yine FETÖ, yine futbola yapılan müdahaleler ve Bursaspor şampiyon yapıldı" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Vakfının yayın organı Stadyum dergisine röportaj verdi. “Yeni projelerimizi yakın zamanda açıklayacağız. Fenerbahçe’nin doğası gereği, önümüzdeki yıllarda başarı görüyorum. Kulübün mevcut yapısı, en zalim darbelerde bile yıkılmayacak seviyede. Öyle bir iskelet ve sistem oturdu ki temeli çok daha sağlam artık. Bunun üzerine ne koyarız, bunu düşünüyoruz. Yakında daha detaylı konuşacağız” derken olay yaratacak ifadeler de kullandı.

Fenerbahçe’de göreve geldiklerinde sağlam bir yapılanmaya giderek, üst üste şampiyonluklar yaşadıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

“Ta ki 2006’daki Denizlispor maçında önümüz kesilene kadar. Burada FETÖ devreye girdi. Bizim şanssızlığımız, FETÖ’nün en güçlü döneminde kulübün başında olmamız ve en başından beri FETÖ’ye karşı durmamızdı. Tabii şanssızlık dediğimiz bu durum ülkemizin 15 Temmuz’daki en büyük ilham kaynağı oldu ve bununla gurur duyuyoruz. Denizli’den sonra tekrar bir ağırlık koyduk ve takım yine şampiyon olmaya başladı. Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynandı. Derken yine FETÖ, yine futbola yapılan müdahaleler ve Bursaspor şampiyon yapıldı.

Yine yıkılmadık, yeniden yapılandık. 2010-11 sezonunda muazzam bir futbol ve şampiyonluk. FETÖ operasyonları olmasa, şu an nerelerde olabileceğimizi tahmin edebiliyor musunuz. Ne yazık ki yine FETÖ… O sezon FETÖ, önceki yıllardaki oyunlarını yine oynadı fakat sahadaki ortaklarıyla bu kez başaramayınca beni ve arkadaşlarımı aldılar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kirli operasyonlarından biri yapıldı bize.” Aziz Yıldırım`dan dev sponsorluk için flaş açıklama! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar ile yaptığı anlaşma için, ''Kulübe bu kadar mali kaynağı getiren varsa, bugün yaptığımız sözleşmeyi iptal ederim İlgili Haberi Oku