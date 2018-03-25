Arda Turan’dan tehdit gibi sözler!

Yıldız futbolcu Arda Turan, bir yemekten sonra eşi Aslıhan Doğan'a soru soran muhabire sinirlendi. Hırsını alamayan Arda Turan, bir gazeteciye "Senin kafanı gözünü kırarım" dedi. Arda Turan daha önce de Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması ile gündeme gelmişti.

Medipol Başakşehir’de forma giyen Milli futbolcu Arda Turan ile gazeteciler arasında yine gerginlik yaşandı. Daha önce Milli Takım uçağında spor gazetecisi Bilal Meşe’ye hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulunan Arda Turan, bu kez de magazin gazetecilerine tehdit gibi sözler savurdu. Yaklaşık iki hafta önce dünya evine girdiği eşi Aslıhan Doğan ile birlikte Nişantaşı’nda yemek yiyen Arda Turan, mekanın çıkışında gazetecilerle karşılaştı. Gazeteciler, öncelikle Aslıhan Doğan’ı soru yağmuruna tuttu.

90+2`de saha karıştı! Teknik direktör takımını sahadan çekti Bilecik 1. Amatör Lig'in 24. haftasında oynanan Gökpınarspor-1299 Edebali mücadelesinin 90+2. dakikasında saha içi bir anda karışarak, 4 kırmızı kart çıktı. Karşılaşmada bir takım sahadan çekilirken, bu dakikadan sonra Gökpınarsporlu yönetici, antrenör ve bir futbolcu maçın orta hakeminin üzerine yürüdü. İlgili Haberi Oku Aslıhan Doğan’a “Aslı Hanım, eşinizin evinde düzenlenen sade bir törenle evlendiniz. Hayalinizdeki düğün nasıldı?” şeklinde soru yönelten bir muhabir istediği yanıtı alamadı. Aslıhan Doğan, elini dudağına götürdü ve fermuar işareti yaparak konu hakkında konuşmayacağını ima etti. Muhabir bunun üzerine “Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?” şeklinde sorusuna devam etti. Ancak bu soru, ortamı bir anda gerdi. Bir anda öfkelenen Arda Turan, soruyu soran muhabire “Edepli ol, ne demek yasak. Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun” diyerek adeta muhabiri tehdit etti. 70 bin kişilik statta şok kavga! Tribünden aşağı atmaya çalıştı Meksika ve İzlanda arasında oynanan maça tribünde yaşanan kavga damga vurdu. Meksikalı taraftarların bulunduğu bölgede bir kişinin, kavga ettiği taraftarı aşağıya atmaya çalıştığı anlar kameralar tarafından görüntülendi. İlgili Haberi Oku

Çift ardından yoldan çevirdikleri bir taksiye binerek oradan ayrıldı.

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DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Arda Turan, daha önce de Milli Takım uçağında yıllarını basın sektörüne vermiş Bilal Meşe’ye de sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu. Önce kendisinden yaşça çok büyük olan Bilal Meşe’ye küfürler savuran Arda Turan, daha sonra da Bilal Meşe’nin boğazına sarılmıştı. O dönem Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini yürüten Fatih Terim, Arda Turan’ı bir daha aday kadroya davet etmemişti. Arda Turan, Milli Takım’a ancak Mircea Lucescu ile teknik direktör olarak anlaşıldıktan sonra dönebilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Arda Turan’ın Bilal Meşe’ye saldırması ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: