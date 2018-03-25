Anderson Talisca’dan milli takım antrenmanında klas gol

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, milli takım antrenmanında şık bir gol imza attı.

SKOR DIŞ HABERLER / Beşiktaş’ta sergilediği başarılı performansla 2018 Dünya Kupası öncesinde yapılacak hazırlık maçlarının kadrosuna giren Talisca, Rusya ile oynanan maçta forma şansı bulamadı.

Almanya ile oynanacak maçta mücadele etmesi beklenen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu son antrenmanda alkış toplayan bir gol attı.

Sağ kanattan açılan ortaya gelişine net bir vuruş yapan Talisca, kalitesine yakışan bir golle kaleciyi mağlup etmeyi başardı.

İşte Talisca’nın golü;