Almanya maçında yanlışlıkla Sovyetler Birliği marşı çaldı!

Rusya ile Almanya arasında oynanan rugby karşılaşması öncesinde stat hoparlörlerinden Sovyetler Birliği marşı çalınınca herkes şaşkına döndü. Rus sporcular ise durumu bozuntuya vermeyip marşa coşkulu şekilde katılım sağladı.

SKOR DIŞ HABERLER / Rusya ve Almanya arasında oynanan rugby mücadelesi öncesinde Rusya Federasyonu’nun milli marşı yerine Sovyetler Birliği’nin marşı çalındı.

1991 yılında yıkılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile aynı melodiye sahip olan ancak sözleri değiştirilen Rusya Federasyonu Milli Marşı’nın yanlış çalınması herkesi şaşkına çevirdi.

Rus sporcular şaşkınlıklarını gizleyemezken oyuncuların Sovyetler Birliği marşının sözlerine coşkulu bir şekilde katılım göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Tarihleri boyunca 10 kez karşılaşan iki ekibin maçında Rusya rakibini 57-3 mağlup etmeyi başardı. Almanya, Rusya karşısında hiç galibiyet alamadı.

Sovyetler Birliği’nin marşının sözleri;

Hür cumhuriyetlerin yıkılmaz birliği,

Büyük Rusya seni topladı!

Mücadele ile kuruldu halkların iradesiyle

Birleşik ve güçlü Sovyetler Birliği.

Çok yaşa özgür vatanımız

Kardeşliğin gücünde, halkların siperi

Lenin’in partisi, halkın gücü

Bizim hedefimiz Komünizmin zaferi.

Fırtınaların ardından özgürlük güneşi doğuyor

Ve Yüce Lenin bize yol gösteriyor

O halkları ayaklandırdı, doğru dava için,

Emek ve kahramanlık yolunda bize ilham verdi.

Çok yaşa özgür vatanımız

Kardeşliğin gücünde, halkların siperi

Lenin’in partisi, halkın gücü

Bizim hedefimiz Komünizmin zaferi.

Komünizm’in ölümsüz ideallerinin zaferinde,

Ülkemizin geleceğini görüyoruz.

Ve kızıl bayrağımız daima dalgalanacak

Doğruluk yolunda her zaman mücadele edeceğiz.

Çok yaşa özgür vatanımız

Kardeşliğin gücünde, halkların siperi

Lenin’in partisi, halkın gücü

Bizim hedefimiz Komünizmin zaferi.

RUSYA FEDERASYONU MİLLİ MARŞI SÖZLERİ;

Ey, Rusya – bizim kutsal ulusumuz,

Ey, Rusya – bizim sevgili vatanımız.

En büyük güç, en büyük şan

Her zaman senindir ve senin kalacak!

Bizim şanlı anavatanımız, sen hep hür yaşa,

Yıllarca yaşamış olan vatanımız,

Bu şan atalarımızdan yadigar bize!

Vatanımız sen çok yaşa! Seninle gurur duyuyoruz.

Güney denizlerinden kuzey kutbuna kadar,

Yaşar bu ovalar ve ormanlar.

Sen bu dünyada özelsin, sadece bir tane

Tanrı tarafından korunan bu anavatan!

Rüyaların ve yaşamın geniş alanları,

Yıllar boyunca bize açıktır.

Vatan sevgisinin bize verdiği bu güç,

Hep bizimdir ve bizim kalacaktır!