Yunanistan’da Olympiakos depremi! Başkana şok suçlama…

Olympiakos Kulübü’nün sahibi Evangelos Marinakis’e, gemileriyle uyuşturucu taşımak, uyuşturucu finanse etmek ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Yunanistan'da PAOK ile Oliympiakos arasındaki şampiyonluk yarışı son dönemde bir çok önemle gelişmeyle sarsılıyor. Öncelikle PAOK Başkanı'nın sahaya silahla girmesi ve takımının puan silme cezası almasının ardından, şimdi de Oympiakos cephesinde saha dışı çok önemli bir olay gündeme geldi.

FUTBOL DIŞINDA ARMATÖRLÜK YAPIYOR

Milliyet’te yer alan habere göre; Olympiakos Kulübü Sahibi Evangelos Marinakis, uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlandı. Denizcilik alanında faaliyet gösteren, armatörlük yapan ve aynı zamanda İngiliz Nottingham Forest Kulübü'nün de sahibi olan Marikanis, üç diğer kişiyle birlikte dev suçlamaların hedefine konuldu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONDU

Pire Bölge Başsavcısı Eirini Tziva, Evangelos Marinakis ve diğer üç kişiye uyuşturucu trafiği ve yapmak, uyuşturucu finanse etmek ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla yasal kovuşturma başlattı. Mahkeme sonuçlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Yunanistan`da tüm futbol maçları askıya alındı! Yunanistan'da AEK ve PAOK arasında oynanan maçta çıkan olaylarda, PAOK Başkanı'nın sahaya silahla silahla girmesi ve son günlerde futboldaki şiddet olaylarının artması nedeniyle ülkedeki tüm futbol maçları askıya alındı. İlgili Haberi Oku