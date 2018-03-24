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Volkan Demirel 6 golle kariyer rekoru kırdı!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediğini bulamayan Fenerbahçe'de, milli ara dolayısıyla Boluspor ile hazırlık karşılaşması oynandı. Maç sonunda taraftar ve tüm camia skorun şokunu yaşarken, Volkan Demirel'in yediği 6 gol kariyerinde önemli bir detay oldu.
11:1124 Mart 2018
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Volkan Demirel 6 golle kariyer rekoru kırdı!

Milli arayı boş geçmek istemeyen Fenerbahçe, Boluspor’la deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 3-1 geride kapadığı maçtan 6-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

90 dakika sonunda 6 gol yiyen Volkan Demirel, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kalesinde bu kadar gole engel olamadı.

Deneyimli file bekçisinin Burak Asan’ın şutunda 40 metreden topu filede görmesi sonrasında sosyal medyada birçok eleştiri yapıldı

En kötü Volkan performansı

2008-09 F.Bahçe-Arsenal: 2-5

2015-16 Antalyaspor-F.Bahçe: 4-2

2015-16 Braga-F.Bahçe: 4-1

2016-17 M. United-F.Bahçe: 4-1

2016-17 Kayserispor-F.Bahçe: 4-1

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Etiketler
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