UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, 27 Mart 2018 Salı günü Karadağ ile Fransa takımları arasında oynanacak Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri 9. Grup karşılaşmasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yer alan açıklamada, FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler’in 27 Mart 2018 Salı günü Karadağ ile Fransa takımları arasında oynanacak Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri 9. Grup maçını yöneteceği belirtildi.

Karadağ’ın Niksic şehrinde bulunan Gradski Stadyumu’nda TSİ 22.05’te başlayacak karşılaşmada Meler’in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.