Turabi Adem kavgası devam ediyor! Turabi Adem’in ikramını geri çevirdi!

Geçtiğimiz günlerde oyun dönüşü sert bir kavgaya tutuşan Turabi ile Adem arasındaki gerginlik all star adasında da devam ediyor. Adem'in yakaladığı balığı yemeyi ret eden Turabi, aralarındaki soğukluğun sona ermeyeceğini belirtti.

Geçtiğimiz bölümlerde Survivor Yunanistan ile yapılan yarış sonrasında aralarında kavga çıkan ve Acun Ilıcalı tarafından uyarı alan Turabi ile Adem arasındaki gerilim adada devam ediyor. Birbirleriyle konuşmayan iki yarışmacı aralarındaki her türlü iletişimi adeta sonlandırdı. All star takımında Adem'in yakaladığı balıkları yemeyen Turabi, aralarının hemen düzelemeyeceğini ve hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağı söyledi.

“BALIKLARI SEN YAKALAMIŞSIN GİBİ GÖTÜR”

ADEM: (Merve Aydın’a) Sen götürürsün, ben tuttum bu balıkları dersin tamam mı?

MERVE AYDIN: (Turabi’ye): Tuttuğum ilk balığı yemen lazım.

BERNA: Sen mi tuttun? Adem tuttu sandım.

MERVE AYDIN: Hayır aşkım, geceden koydum ya.

TURABİ: Sen mi tuttun?

MERVE AYDIN: Evet geceden ben koydum.

TURABİ: Adem tuttuysa yemeyeceğim.

MERVE AYDIN: Ben koydum, o bir tane filan tuttu dışarda. Geceden ben koydum yani olmaz yani.

TURABİ: Al. Bu onunki de var ya sen bir gün tek tuttuğunda yerim.

MERVE AYDIN: Yapma Turabi gözünü seveyim. Allah’ını seveyim yapmayın böyle.

TURABİ: Al. Laf olmasın şimdi.

“ONUN YAKALADIĞI BALIK BANA HARAMDIR”

TURABİ: Merve kardeşimiz bugün balık ikram etti ama balığı tutan kavga ettiğimiz bir kardeş. Valla belki onlara helaldir ama beni sevmeyen biri otomatikman bana canı gönülden ikram etmemiştir o yüzden bana haramdır. Önüme isterse pirzola koysunlar, isterse kuzu çevirme koysunlar ama o etin sahibi beni sevmeyen biriyse hayatta yemem. İsterse açlıktan öleyim.

“ÖDÜL OYUNUNDAN FAYDALANMAK İSTEMEYECEĞİNDEN KORKUYORUM”

ADEM: Şimdi biz yaşadığımız olaylardan dolayı birbirimize çok fazla sıcak bakmayabiliriz. Hadi gel sarılalım demiyorum zaten. Olayı çok fazla fanatizme çevirmemek lazım. “Ben onun kırdığı coconatı yemiyorum”, “onun tuttuğu balığı yemiyorum”, yarın bugün şeyden korkuyorum yani onun kazandığı finişte, best of çıktığı ödül oyunundan faydalanmak istemiyorum diyebilir bilmiyorum yani. Ben bunu saçma, çocuk davranış olarak görüyorum.