Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Ümit Karan acı içinde yerde kaldı! Survivor son bölümde neler oldu?

Survivor son bölümde sembol ve iletişim oyunu yine soluksuz izlendi. Son dönemde toparlanmaya başlayan gönüllüler takımı ilk kez iletişim oyununu kazanabildi mi? Birleşme partisine erkenden katılma olanağı sembol oyununda kazananlar kim oldu? Ödül oyunu sırasında sakatlanan Ümit Karan yürekleri ağza getirdi. Survivor son bölümde ne oldu? İşte 23 Mart Survivor son bölümde yaşananlar...

23 Mart günü yayınlanan Survivor bölümü nefesleri kesti. Nagihan'ın ve yeni yarışmacıların takıma katılmasıyla birlikte daha mücadeleci ve daha hırslı bir hale bürünen gönüllüler takımı oyunları şimdiek kadar hiç kazanamadıkları iletişim oyununu kazanarak morallerini de yükseltmek istiyor. Turabi Adem kavgası toparlanmaya çalışan all star takımı ise iletişim ödülünü kazanarak son günlerde yaşadıkları kötü günleri unutmanın peşinde. Peki iletişim ödülünü kim kazandı? Birleşme partisine erken gitmenin yolunu açan sembol oyunu aynı takımdan isimleri karşı karşıya getirdi. Survivor sembol oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümden önemli detaylar…

ALL STAR’DA TURABİ KRİZİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz bölümlerde Survivor Yunanistan ile yapılan yarış sonrasında aralarında kavga çıkan ve Acun Ilıcalı tarafından uyarı alan Turabi ile Adem arasındaki gerilim adada devam ediyor. Birbirleriyle konuşmaya iki yarışmacı aralarındaki her türlü iletişimi adeta sonlandırdı. All star takımında Adem’in yakaladığı balıkları yemeyen Turabi, bu tür davranışları devam ettireceğini de belirtti.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da yarışmacıların en çok önemsedikleri oyunun başında gelen iletişim oyunu all star ve gönüllüler takımını mutlu etti. Şimdiye kadar iletişim oyunun kazanma başarısı gösteremeyen gönüllüler eğer kazanırsa hayranlarında gelen mesajları, all star takımı kazanırsa arkadaşlarında gelen mesajları okuma fırsatı yakalayacak.

Murat – Anıl: Murat kazandı.

Merve – Nagihan: Merve kazandı.

Adem – Hakan: Adem kazandı.

Berna – Nevin Yanıt: Berna kazandı.

Turabi – Mustafa Kemal: Turabi kazandı.

Elif – Birsen: Elif kazandı.

Murat – Hakan: Murat kazadı.

Sahra – Nevin Yanıt: Sahra kazandı.

Yiğit – Mustafa Kemal: Mustafa Kemal kazandı.

Berna – Birsen: Birsen kazandı.

Adem – Anıl: Anıl kazandı.

Merve – Yağmur: Merve kazandı.

Turabi – Hakan: Turabi kazandı.

ALL STAR: 10 – GÖNÜLLÜLER: 3. İletişim oyunun all star takımı kazandı ve arkadaşlarında gelen mesajları okudu.

SURVİVOR SEMBOL OYUNU KİM KAZANDI?

All Star ve Gönüllüler takımları sembol oyunununda kazanabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Birinci olanların sembol kazancağı oyun sayesinde yarışmacılar birleşme partisine erkenden katılma şansı yakalayacak.

SURVİVOR ERKEKLER SEMBOL OYUNU

Murat – Hakan: Hakan kazandı.

Turabi – Cumali: Turabi kazandı.

Hilmicem – Mustafa Kemal: Hilmicem kazandı.

Adem – Anıl: Adem kazandı.

Ümit Karan – Batuhan: Batuhan kazandı.

Yiğit – Hakan: Hakan kazandı.

Turabi – Hilmicem: Hilmicem kazandı.

Adem – Hakan: Adem kazandı.

Hilmicem – Batuhan: Batuhan kazandı.

SEMBOL OYUNU FİNAL: Survivor erkekler sembol oyununda Adem ve Batuhan finale kalan isimler oldu. Sembol oyunu finalinde iki oyunu kazanan kişi sembolün de sahibi olacak. İlk oyunda Batuhan kazanarak durumu 1-0’a getirdi. İkinci oyunda Adem oyunu kazarak 1-1 yaptı. Böylece sonucu 3. oyun belirleyecek. Finalin son oyununda Adem kazandı ve tekrar sembol oyunun kazananı oldu.

SURVİVOR ÜMİT KARAN SAKATLIK TEHLİKESİ YAŞADI

All star ve gönüllüler takımı sembol ödülü için mücadele ederken Ümit Karan yarış sırasında sakatlık yaşadı. Acı içinde kendini yere bakan Ümit Karan’ı gören yarışmacılar yarışmacılar panik halinde Karan’ın yanına koştu. Ciddi bir problemi olmadığı Ümit Karan tedavinin ardından takım arkadaşlarının yanına döndü.

SURVİVOR KADINLAR SEMBOL OYUNU

Merve – Birsen: Birsen kazandı.

Damla – Nagihan: Nagihan kazandı

Sahra – Funda: Sahra kazandı.

Berna – Nevin Yanıt: Berna kazandı.

Elif – Yağmur: Yağmur kazandı.

Sema – Nagihan: Nagihan kazandı.

Sahra – Birsen: Birsen kazandı.

Berna – Yağmur: Yağmur kazandı.

Nagihan – Birsen: Nagihan kazandı.

SEMBOL OYUNU FİNAL: Kadınlar sembol oyunu finaline Yağmur ile Nagihan karşı karşıya geldi. İki kere oyunu kazananın sembol sahibi olacağı yarışmada ilk oyunu Nagihan kazanarak skoru 1-0 yaptı. Yarışmada iyi bir performans sergileyen Yağmur diğer iki oyunu da kazanarak durumu 2-1 yaptı ve sembolün sahibi oldu…