Survivor’da Nagihan Sema arasında hız kavgası! Kim daha hızlı?

Survivor'da sembol oyunu için karşı karşıya gelen Nagihan Sema arasında hız polemiği yaşandı. Takım arkadaşlarının da katıldığı tartışma büyümeden sona erdi.

Survivor’da ekranlara gelen son bölümde all star ve gönüllüler takımı sembol oyunu için kıyasıya mücadele etti. Sona ana kadar süren yarışta kadınlarda sembolün sahibi Yağmur oldu fakat yarışa damgasını vuran olan Sema ile Nagihan arasında yaşandı. Eski takım arkadaşı olan iki yarışmacı oyun sonunda atıştı. Oyunun son bölümüne önde gelen Sema, küpü zamanında deviremeyince geriden gelen Nagihan bu durumu iyi değerlendirip küpü düşürdü. Oyunu Nagihan’a karşı kaybederek elenen Sema takım arkadaşlarının yanına dönerken Nagihan’a “En hızlı sensin, parkurda fark attın gerçekten” şeklinde konuşunca iki takım arasında ortalık gerildi. İki yarışmacının takım arkadaşları olayı büyütmeden Nagihan ve Sema’yı yatıştırdı.

“EN HIZLI SENSİN PARKURDA FARK ATTIN RESMEN(!)”

SEMA: Nagihan en hızlı sensin parkurda fark attın resmen.

NAGİHAN: Tabii canım. Hızlısınız da ne oluyor? Sonuca bakın sonuca.

SEMA: En hızlı olduğunu iddia ediyorsun ondan.

NAGİHAN: Ben en hızlı olduğumu iddia etmiyorum.

NAGİHAN: Sayı kaybediyorlar. Hızını pazarlıyorlar.

SAHRA: Popüler oluyor biz böyle bir şey söyleyince.

SEMA: Sen beni atamadığım atışta yenersin zaten.

SEMA: Kendi demedi mi “En iyi benim, en hızlı benim” diye?

NAGİHAN: Elle tutulur bir şeyi olmayınca hızını konuşturmaya çalışıyor. Ne yapayım? Dizimi döndürdüm ben az önce. Bir de ben bir defa oyun oynamışım. Kendi dipdiri.

SEMA: Girmeye gerek yok mevzuya.

NAGİHAN: Sema oyun alamıyor benden. On oyunda 1 tane oyun aldı benden. Hızlı olduğunu söylüyor. Şaka gibi, hızlı olsa ne olacak. Sayıya bakacaksın.